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АДС "Харківгаз" і "Харківміськгаз" поновили газопостачання у передмісті Харкова

Фото: газовий вентиль (УНІАН)
Автор: Марія Тарариєва

Ремонтні бригади АТ "Харківгаз" і АТ "Харківміськгаз" поновили газопостачання для тисяч споживачів у передмісті Харкова.

Про це повідомляє прес-служба Регіональної газової компанії.

"Фахівці двох компаній проводили відновлення мережі, що забезпечує газом майже 10 тисяч домогосподарств і яку було пошкоджено під час бомбардування ворогом. Незважаючи на ризик та складнощі робити, спільними зусиллями вдалось завершити ремонт і розпочати пуск газу у будинки", - йдеться у повідомленні.

В іншому населеному пункті газовики завершили ремонт газопроводу низького тиску і відновили газопостачання для 770 родин.

"Загалом, за добу 25 березня газовикам вдалося відновити доставку газу до більше, ніж 6 000 домогосподарств в Харківській, Сумській, Київській, Запорізькій і Миколаївській областях. З початку війни російські окупанти позбавили газу більше 330 000 домогосподарств по всій Україні", - йдеться у повідомленні.

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ХарківРГКГаз