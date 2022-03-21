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АДС "Днепропетровскгаза" устранили повреждения газопровода

Фото: газовый вентиль (УНИАН)
Автор: Мария Тарарыева

Три дня подряд аварийно-диспетчерская служба АО "Днепропетровскгаз" получала заявки о механическом повреждении надземного газопровода. Газовики выезжали на вызовы, выполняли локализационные работы, обследовали газопроводы низкого и среднего давления.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что на одном из объектов повреждения газопровода были очень серьезными. Участок трубы был почти полностью уничтожен обстрелом россиян из соседнего региона. Для ее устранения на место происшествия отправилась ремонтная бригада, две аварийных бригады во главе с руководителем участка Светланой Рыженко. Работы были выполнены за один день при содействии местной ОТГ. Благодаря совместным усилиям для более чем 350 потребителей газоснабжение было восстановлено.

"В нашей ремонтной бригаде почетное место занимает единственный сварщик Сергей Телегин. Он очень ответственный и мужественный, как все наши газовики, готов работать при любых условиях. Несмотря на сложные условия труда сегодня, для нас главное - наличие газоснабжения у жителей области", - рассказывает Светлана Рыженко.

В общем, за последние двое суток восстановлено газоснабжение 6 700 потребителям в Черниговской, Харьковской и Николаевской областях.

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Днепропетровская областьГаз