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АДС "Днепропетровскгаза" ликвидировали повреждения в 3 населенных пунктах

Фото: газовый вентиль (104.ua)
Автор: Мария Тарарыева

Аварийщики АО "Днепропетровскгаз" ликвидировали пять случаев повреждения уличных надземных газопроводов в трех населенных пунктах.

Об этом сообщает пресс-служба Региональной газовой компании.

"В одном из сел целостность сетей восстановлена без отключения потребителей. Благодаря слаженной работе и профессионализму газовиков области более 230 клиентов компании снова с голубым топливом", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что за сутки 22 марта газовикам удалось восстановить доставку газа до 500 домохозяйств в Черниговской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской областях. С начала войны российские оккупанты лишили газа более 290 000 домохозяйств по всей Украине.

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Днепропетровская областьРГКГаз