АДС "Дніпропетровськгазу" ліквідували пошкодження в 3 населених пунктах

"В одному з сіл цілісність мереж відновлена без відключення споживачів. Завдяки злагодженій роботі та професійності газовиків області понад 230 клієнтів компанії знову з блакитним паливом", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що за добу 22 березня газовикам вдалося відновити доставку газу до 500 домогосподарств в Чернігівській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській областях. З початку війни російські окупанти позбавили газу більше 290 000 домогосподарств по всій Україні.