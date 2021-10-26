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АДС "Черновцыгаза": с начала года обработано 7 тысяч вызовов

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Черновцы, Вторник 26 октября 2021 16:32
АДС "Черновцыгаза": с начала года обработано 7 тысяч вызовов Газовый вентиль (104.ua)
Автор: Мария Тарарыева

От потребителей с января по сентябрь в аварийно-диспетчерскую службу АО "Черновцыгаз" поступило 7,5 тысяч вызовов. Подавляющее их большинство касалось жалоб на характерный запах газа в помещениях и возле домов.

Об этом сообщает пресс-служба "Черновцыгаза".

83% заявок, обработанных диспетчерами компании за девять месяцев, связаны с утечками голубого топлива. Наиболее распространенные причины - неисправное техническое состояние сетей или использование устаревшего газового оборудования, самостоятельная его замена или же вмешательство в газовую систему непрофессионалов.

"Ежедневно мы получаем около 150 звонков от буковинцев. Зимой количество обращений растет, ведь увеличивается нагрузка на сети и люди чаще используют газовые приборы. Поэтому мы советуем не пренебрегать своей безопасностью и позаботиться о проведении регулярного технического обслуживания внутренних газовых сетей и оборудования", - отмечает начальник центрального диспетчерского управления АО "Черновцыгаз" Юрий Андронийчук.

Согласно действующему законодательству, ответственность за внутренние сети и их техническое обслуживание, состояние газового оборудования в частных домах и квартирах несут их владельцы.

"Недавно в Черновицкой области произошли две аварийные ситуации, связанные с отсутствием технического обслуживания газовых сетей и оборудования. В доме жителя областного центра взорвалась газовая печка, в противном случае - в частном доме одного из населенных пунктов области, загорелся газовый котел", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что каждая семья может самостоятельно позаботиться о своей безопасности, заключив договор с "Черновцыгазом" или другой компанией, которая имеет разрешение на проведение соответствующих работ. Сделать это можно в Клиентском пространстве 104.ua вашего района или по телефонам Контакт-центра: 067-444-8-104 или 0372-93-19-04.

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