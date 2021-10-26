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АДС "Чернівцігазу": з початку року опрацьовано 7 тисяч викликів

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Чернівці, Вівторок 26 жовтня 2021 16:32
АДС "Чернівцігазу": з початку року опрацьовано 7 тисяч викликів Газовий вентиль (104.ua)
Автор: Марія Тарариєва

Від споживачів з січня по вересень до аварійно-диспетчерської служби АТ "Чернівцігаз" надійшло 7,5 тисяч викликів. Переважна їх більшість стосувалася скарг на характерний запах газу у приміщеннях та біля будинків.

Про це повідомляє прес-служба "Чернівцігазу".

83% заявок, оброблених диспетчерами компанії за дев'ять місяців, пов’язані з витоками блакитного палива. Найбільш поширені причини - несправний технічний стан мереж або використання застарілого газового обладнання, самостійна його заміна або ж втручання у газову систему непрофесіоналів.

"Щодня ми отримуємо близько 150 дзвінків від буковинців. Взимку кількість звернень зростає, адже збільшується навантаження на мережі й люди частіше використовують газові прилади. Тому ми радимо не нехтувати своєю безпекою та подбати про проведення регулярного технічного обслуговування внутрішніх газових мереж і обладнання", - зазначає начальник центрального диспетчерського управління АТ "Чернівцігаз" Юрій Андронійчук.

Згідно з чинним законодавством, відповідальність за внутрішні мережі та їх технічне обслуговування, стан газового обладнання в приватних будинках і квартирах несуть їх власники.

"Нещодавно у Чернівецькій області сталися дві аварійні ситуації, пов'язані з відсутністю технічного обслуговування газових мереж та обладнання. У помешканні жителя обласного центру вибухнула газова пічка, в іншому випадку - у приватному будинку одного із населених пунктів області, зайнявся газовий котел", - йдеться у повіомленні.

У прес-службі зазначили, що кожна родина може самостійно подбати про свою безпеку, уклавши договір з "Чернівцігазом" або ж іншою компанією, яка має дозвіл на проведення відповідних робіт. Зробити це можна у Клієнтському просторі 104.ua вашого району або ж за телефонами Контакт-центру: 067-444-8-104 або 0372-93-19-04.

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