Адмирал США предупредил о китайской угрозе: захватит Тайвань и станет мировым лидером

По его словам, Тайвань находится в поле зрения китайских военных. И в ближайшие годы может захватить остров.

"Тайвань явно является одной из их амбиций... И я думаю, что угроза будет очевидна в течение этого десятилетия, фактически, в следующие шесть лет", заявил в адмирал США Филипп Дэвидсон.

Кроме того, Филипп Дэвидсон опасается, что в течение 50 лет Китай может обойти США и и занять лидирующую роль в мире к 2050 году.

"Я обеспокоен тем, что они ускоряют свои амбиции по вытеснению Соединенных Штатов и нашей руководящей роли... Они давно говорят, что хотят сделать это к 2050 году. Я беспокоюсь о том, что они приблизят эту цель," - добавил Дэвисон.