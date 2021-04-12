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Адмирал США предупредил о китайской угрозе: захватит Тайвань и станет мировым лидером

Автор: Наталья Скороход

Адмирал США Филипп Дэвидсон предупредил о китайских амбициях. Он считает, что Китай может захватить остров Тайвань, а через несколько лет занять лидирующие позиции в мире.

Об этом сообщает NBC.

По его словам, Тайвань находится в поле зрения китайских военных. И в ближайшие годы может захватить остров.

"Тайвань явно является одной из их амбиций... И я думаю, что угроза будет очевидна в течение этого десятилетия, фактически, в следующие шесть лет", заявил в адмирал США Филипп Дэвидсон.

Кроме того, Филипп Дэвидсон опасается, что в течение 50 лет Китай может обойти США и и занять лидирующую роль в мире к 2050 году.

"Я обеспокоен тем, что они ускоряют свои амбиции по вытеснению Соединенных Штатов и нашей руководящей роли... Они давно говорят, что хотят сделать это к 2050 году. Я беспокоюсь о том, что они приблизят эту цель," - добавил Дэвисон.

Напомним, Китай устроил учения в водах возле Тайваня. Тайвань считает это угрозой.

Ранее сообщалось, что в небе над Тайванем столкнулись два истребителя. Это произошло в результате тренировочной миссии.

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