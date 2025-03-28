Адмірал НАТО дав оцінку українській армії: чи дотягнули до стандартів

Українська армія зараз не повністю відповідає всім вимогам НАТО. Водночас ці стандарти також можуть бути змінені з урахуванням досвіду російсько-української війни.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова Військового комітету НАТО, адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

За його словами, під час війни Україна продемонструвала надзвичайну стійкість і адаптивність, ефективно інтегруючи озброєння, тактику та підготовку за стандартами НАТО.

"Хоча технічно та структурно українська армія ще не повністю відповідає всім вимогам Альянсу, її бойові успіхи, інноваційність та якість керівництва роблять її надзвичайно боєздатною силою, з якою НАТО може ще тісніше співпрацювати в майбутньому", - сказав він.

Драгоне повідомив, під час візиту в Україну цього року в особисто побачив відданість українських військових.

"Ці воїни надихають, вражають своєю професійністю, рішучістю та наполегливістю. Щодня вони борються за свою країну та майбутнє. Водночас українські військові демонструють інноваційність на полі бою, адже ця війна поєднує сучасні та традиційні методи ведення бойових дій", - сказав він.

Драгоне не виключив, що Альянсу "доведеться адаптувати стандарти НАТО у майбутньому, аби відповідати новим викликам".

Він нагадав, що з 1990-х років НАТО та Україна розвивали міцне партнерство. Українські військові брали участь в операціях та місіях НАТО, проходили спільні навчання з союзниками, що допомогло покращити взаємосумісність із силами Альянсу.

Крім того, з 2016 року НАТО підтримує Україну через Комплексний пакет допомоги та інші ініціативи, такі як Робочий план військового комітету з Україною. Ці заходи спрямовані на посилення обороноздатності України та впровадження реформ відповідно до стандартів НАТО, євроатлантичних принципів і кращих світових практик.