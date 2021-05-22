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В админздании "Эпицентра" в Киеве произошел пожар

Автор: Даша Харченко

Утром 22 мая в ГСЧС поступила информация, что в Святошинском районе Киева, по ул. Берковецкой в десятиэтажном административном здании, которое принадлежит ТЦ "Эпицентр", на десятом этаже возник пожар. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на 06:50 площадь пожара составляла около 200 м. кв.

Тушение осложнялось высокой температурой и плотным задымлением. Дополнительно привлечено два коленчатых подъемника (50 и 90 м).

фото: ГСЧС в Telegram

По состоянию на 07.32 пожар ликвидирован.

Всего к тушению привлечено 40 человек и 10 ед. техники ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 21 мая загорелся ресторан. Заведение общественного питания под названием "Кара-кум" находится на улице Срибнокильской на Позняках.

Также в этот день в Киеве прямо во время движения загорелся автомобиль Ford. Очевидцы рассказали, что сначала был слышен хлопок, а затем переднюю часть авто резко охватило пламенем.

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