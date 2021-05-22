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В адмінбудівлі "Епіцентру" в Києві сталась пожежа

Автор: Даша Харченко

Вранці 22 травня до ДСНС надійшла інформація, що у Святошинському районі Києва, по вул. Берковецькій в десятиповерховій адміністративній будівлі, яка належить ТЦ "Епіцентр", на десятому поверсі виникла пожежа. Попередньо жертв та постраждалих немає.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Станом на 06:50 площа пожежі складала близько 200 м. кв.

Гасіння ускладнювалось високою температурою та щільним задимленням. Додатково залучено два колінчаті підіймачі (50 та 90 м).

фото: ДСНС в Telegram

Станом на 07.32 пожежу ліквідовано.

Всього до гасіння залучено 40 осіб та 10 од. техніки ДСНС.

Раніше повідомлялось, що у Києві в ніч на 21 травня загорівся ресторан. Заклад громадського харчування під назвою "Кара-кум" знаходиться на вулиці Срібнокільській на Позняках.

Також цього дня у Києві прямо під час руху спалахнув автомобіль Ford. Очевидці розповіли, що спочатку було чутно хлопок, а потім передню частину авто різко охопило полум'ям.

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