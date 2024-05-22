Адміністрацію Байдена звинуватили у передачі озброєння Гаїті, а не Україні, - Politico

Голова комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол та сенатор Джим Ріш у листі до держсекретаря Ентоні Блінкена розкритикували Білий дім за використання адміністрацією своїх президентських повноважень з метою пришвидшити виділення 60 мільйонів доларів військової допомоги кенійській армії для придушення банд, що "сіють хаос" на Гаїті.

Зазначається, що цей пакет включає гвинтівки, боєприпаси та бронетехніку для кенійських сил, які відправляються на острів.

"Очікується, що вони прибудуть у четвер - того ж дня президент Кенії Вільям Руто зустрінеться з високопосадовцями США у Вашингтоні", - йдеться в публікації Politico.

Законодавці-республіканці у своєму листі написали, що "адміністрація поспішає фінансувати невизначену та безстрокову участь у Гаїті без схвалення Конгресу", і таке рішення "у цьому контексті вкрай сумнівне".

Республіканці ставлять під сумнів, чи справді призведе підтримуваний США план щодо Гаїті до успіху, враховуючи, що у Штатах немає певних прогнозів, скільки часу знадобиться для перемоги банд в цій країні.

Між тим зростає занепокоєння, що підтримка Гаїті з боку Вашингтона може багато коштувати Україні на тлі триваючої широкомасштабної військової агресії РФ, пише американське видання.

"Збройні сили проводять внутрішні перевірки інвентаризації, щоб побачити, що вони можуть заощадити для Гаїті - що ставить його в пряму конкуренцію з Україною за обладнання", - сказав Politico помічник Республіканської партії на умовах анонімності.

Що відповіли в Держдепі

Разом з тим в державному департаменті заявили, що Штати "реагують на численні критичні потреби в усьому світі, і сценарії в Україні та на Гаїті різні".

"Підтримка народу Гаїті не обмежує і не позбавляє нашої здатності підтримувати народ України. Обидва є важливими пріоритетами, і в кожному випадку ми визначаємо підтримку, адаптовану до потреб наших партнерів", - додав він.

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