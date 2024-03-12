США виділять 300 млн доларів на місію із забезпечення безпеки на Гаїті

Сполучені Штати виділять додаткові 100 млн доларів на багатонаціональні сили безпеки ООН, призначені для допомоги поліції гаїтян у боротьбі з бандами, а також 33 млн на гуманітарну допомогу. Таким чином, загальна допомога Вашингтона перевищить 300 млн доларів.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Станом на понеділок до спеціального цільового фонду ООН було внесено менше 11 млн доларів, повідомив представник всесвітньої організації, і жодних нових поповнень не було з 3 березня, коли Гаїті оголосило надзвичайний стан через посилення насильства з боку банд, які прагнуть повалити уряд країни.

Блінкен під час поспішно організованого візиту до Кінгстона сказав, що це "критичний момент" для Гаїті і що він сподівається, що "прогресу буде досягнуто".

Офіційні особи США беруть участь у переговорах за участю держав Карибської спільноти та членів політичних партій Гаїті, приватного сектору, громадянського суспільства та релігійних груп, спрямованих на створення перехідної ради, яка прокладе шлях до перших виборів з 2016 року.

За оцінками Організації Об'єднаних Націй, понад 362 тисячі людей стали внутрішньо переміщеними особами, половина з яких - діти, а тисячі були вбиті в ході загального конфлікту на Гаїті, причому з 2021 року поширені повідомлення про згвалтування, тортури та викрадення з метою отримання викупу.

Представник Держдепартаменту Метью Міллер заявив, що Вашингтон прагне прискорити розгортання багатонаціональної місії щодо безпеки під керівництвом Кенії, покликаної відновити безпеку на Гаїті.

Що передувало

Заворушення в країні почалися наприкінці лютого після того, як виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Аріель Генрі відлетів до Кенії, щоб узгодити розгортання іноземного контингенту для боротьби з бандами. Угруповання оголосило війну прем'єру, зокрема паралізувавши життя столиці та вимагаючи відставки Генрі.

За даними ЗМІ, банди контролюють на Гаїті більшу частину столиці, а також транспортні сполучення в решті країни. 4 березня в країні оголосили надзвичайний стан і запровадили нічну комендантську годину в столиці після того, як банди захопили дві в'язниці та звільнили близько 4000 ув'язнених, у тому числі причетних до вбивства гаїтянського президента Жовенеля Моїса у 2021 році.

Вже 9 березня банди Гаїті об'єдналися та вчинили серію нападів на урядові установи, поліцейські дільниці, будівлю МВС та президентський палац у столиці. У ході боїв було вбито близько десятка нападаючих.