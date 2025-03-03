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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

В адміністрації Трампа не всі готові відмовитися від переговорів з Україною, - Bloomberg

Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Деякі члени адміністрації президента США Дональда Трампа, ймовірно, не готові відмовитися від дискусій з Україною попри неприємну сварку із президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пише видання, за словами європейського чиновника, знайомого з ходом переговорів, президент США Дональд Трамп, схоже, дотримується менш жорстких поглядів, ніж деякі члени його адміністрації.

Водночас джерело зазначило, що деякі помічники наполягали на відставці Зеленського як частини будь-якої угоди.

Сварка Трампа і Зеленського

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав Білий дім 28 лютого. Там він зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Однак під час спілкування між Зеленським, Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом спалахнула перепалка через війну і нібито "невдячність" України.

Пізніше стало відомо, що Зеленський достроково поїхав з Білого дому. Трамп звинуватив українського президента у тому, що він нібито не готовий до миру.

Згодом західні ЗМІ повідомляли, що у Трампа нібито розглядають можливість призупинити допомогу Україні.

Також ми писали, що Зеленський вважає, що ще може врятувати свої стосунки з президентом США Дональдом Трампом після їхньої бурхливої зустрічі в Білому домі. Український лідер зазначив, що переговори необхідно продовжити за закритими дверима.

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