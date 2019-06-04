Администрация Зеленского согласовала с МВФ законопроект о незаконном обогащении

Администрация президента согласовала законопроект президента Владимира Зеленского о незаконном обогащении с представителями Международного валютного фонда. Об этом сообщил заместитель главы АП Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

Рабошапка рассказал, что время подготовки текста проекта учитывались мнения экспертов США, а также было тщательно изучено решение Конституционного суда относительно отмененной статьи.

"Было чрезвычайно важно учесть возможные риски относительно признания этого закона в дальнейшем неконституционным. Мы проанализировали решение КСУ. Мы общались тщательно со специалистами МВФ, Всемирного банка", - сказал он.

По его словам, в АП очень долго отшлифовывали редакцию статьи об уголовной ответственности за незаконное обогащение с экспертами из МВФ.

"Поскольку в случае возможных замечаний со стороны этой международной институции мы могли бы иметь острые дискуссии с МВФ. Это могло бы привести к трудностям в части финансовой помощи. Мы сняли все эти вопросы. У нас есть поддержка. После этого, президент внес законопроект в парламент", - заявил Рябошапка.

Как сообщало РБК-Украина, Конституционный суд Украины 27 февраля опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. В своем решении суд подчеркнул, что противодействие коррупции должно осуществляться исключительно правовыми средствами с соблюдением конституционных принципов и предписаний законодательства, принятого в соответствии с Конституцией.

Напомним, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский встретился с миссией Международного валютного фонда. Во время встречи президент сообщил, что подготовлен новый законопроект о незаконном обогащении.