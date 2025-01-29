Администрация Трампа отменила заморозку федеральной помощи

Белый дом решил отменить распоряжение о замораживании расходов на федеральные гранты. Это произошло после того, как такое решение вызвало широкую путанницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Издание напоминает, что приказ Бюджетное управление Белого дома о замораживании федеральной помощи, который был утвержден в понедельник, 27 января, вызвал неопределенность для школ и организаций, которые зависят от триллионов долларов, поступающих из Вашингтона. Также это вынудило Белый дом объяснять, на что конкретно будет распространяться пауза в финансировании.

Неназванные источники AP подтвердили, что в среду, 29 января, Бюджетное управление отменило приказ, разослав уведомление в двух предложениях агентствам и департаментам.

"Это важная победа американского народа, чьи голоса были услышаны после массированного давления со всех уголков страны", - отметила сенатор Пэтти Мюррей (штат Вашингтон).