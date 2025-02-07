Адміністрація Трампа розпускає цільову групу з боротьби з олігархами РФ, - ЗМІ

У середу, 5 лютого, Сенат США затвердив Пем Бонді на посаду генерального прокурора Сполучених Штатів, яка тепер керує Міністерством юстиції. Так, у службовій записці, випущеній під час хвилі розпоряджень у перший день її перебування на посаді, але яка раніше не публікувалася, йдеться про те, що зусилля, відомі як оперативна група KleptoCapture, - буде припинено в рамках зміщення акцентів та фінансування в бік боротьби з наркокартелями та міжнародними бандами.

"Ця політика вимагає фундаментальної зміни і підходу", - написала вона.

Бонді додала, що ресурси, які зараз спрямовуються на забезпечення дотримання санкцій і арешт активів олігархів, будуть перенаправлені на протидію картелям.

The Guardian нагадало, що зусилля, докладені під час правління адміністрації Джо Байдена, були спрямовані на те, щоб обмежити фінансове становище заможних соратників російського диктатора Володимира Путіна і покарати тих, хто сприяє санкціям і порушенням експортного контролю.

Це було частиною більш масштабних зусиль з витіснення Росії зі світових ринків і забезпечення застосування широкомасштабних санкцій, накладених на Москву на тлі міжнародного засудження її війни в Україні.

Згідно з директивою нового генпрокуратура США, прокурори, призначені в оперативну групу, повернуться на свої попередні посади. Зміни діятимуть щонайменше 90 днів і можуть бути продовжені або зроблені постійними.