Адміністрація Трампа вирішили не запроваджувати обмеження на китайські інвестиції, - CNN

У Білому домі розраховують, що Конгрес посилить орган, який вирішує, чи загрожують корпоративні угоди нацбезпеці

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа вирішила не встановлювати обмеження щодо китайських прямих інвестицій у Штати. Про це повідомляє видання CNN, посилаючись на високопоставлених чиновників в адміністрації.

"Адміністрація Трампа вирішила не встановлювати обмеження щодо китайських прямих інвестицій у Сполучені Штати", - повідомляє видання.

Так, у Білому домі розраховують, що Конгрес США посилить діючий державний орган, який вирішує, чи загрожують корпоративні угоди національній безпеці.

Нагадаємо, раніше Трамп схвалив створення механізму обмеження іноземних інвестицій.

Також повідомлялося, що Адміністрація президента США Дональда Трампа готується обмежити експорт американських технологій. Трамп мав намір різко обмежити інвестиції Китаю у технологічну галузь США, щоб посилити контроль над експортом технологій і перешкодити реалізації програми Made in China 2025, метою якої є досягнення світового лідерства Китаю у ключових технологіях.