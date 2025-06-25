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Адміністрація Трампа хоче вирішити конфлікт з Гарвардом у найближчі дні, - WP

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує якомога швидше завершити переговори з Гарвардським університетом, щоб залагодити розбіжності щодо прийому іноземних студентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

За словами співрозмовників газети, адміністрація має намір укласти угоду з Гарвардом до кінця червня. Воно буде достатньо "резонансним", щоб стати основою для договорів з іншими університетами, додали джерела.

Як повідомило джерело WP, близьке до Гарварду, університет не піде на компроміси щодо цінностей і прав, гарантованих першою поправкою до Конституції США.

Конфлікт адміністрації Трампа та Гарварда

Раніше адміністрація Дональда Трампа неодноразово критикувала Гарвардський університет та інші провідні вищі навчальні заклади США, звинувачуючи їх у нездатності боротися з антисемітизмом та дискримінацією.

Пізніше стало відомо, що адміністрація Трампа повідомила Гарвард про те, що той більше не може приймати студентів.

Це частина ширшої боротьби, яку адміністрація Трампа веде з Лігою плюща через її відмову виконати низку вимог, зокрема внести зміни в правила прийому і найму, а також посилити позицію щодо боротьби з антисемітизмом.

У відповідь на це навчальний заклад спробував опротестувати відповідний указ у суді. Зрештою, наприкінці травня федеральний суд у США тимчасово заблокував заборону на прийом іноземних студентів. Тоді суддя Еллісон Берроуз зазначила, що таке рішення допоможе "зберегти статус-кво".

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