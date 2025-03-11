Адміністрація Трампа готова ввести санкції проти Ірану

"Коли він був президентом востаннє, експорт іранської нафти скоротився до досить скромного рівня", - сказав Райт.

Він додав, що колишній глава Білого дому Джо Байден не зняв, проте припинив їх застосовувати. Це, своєю чергою, збагатило Іран і призвело до низки інших наслідків. Трамп навпаки, прагне зупинити хаос, тому США можуть запровадити санкції.

"Байден не зняв ці санкції, але він припинив їх застосовувати. Це збагатило Іран. А тепер ми побачили, що сталося з хуситами, "Хезболлою" та "ХАМАСом". Це був хаос. То президент Трамп прагне зупинити хаос і принести мир у всьому світі? Безумовно. Чи можемо ми дозволити собі скорочення експорту іранської нафти? Безумовно", - резюмував міністр під час інтерв'ю.