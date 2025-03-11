Администрация Трампа готова ввести санкции против Ирана

"Когда он был президентом в последний раз, экспорт иранской нефти сократился до весьма скромного уровня", - сказал Райт.

Он добавил, что бывший глава Белого дома Джо Байден не снял, однако прекратил их применять. Это, в свою очередь, обогатило Иран и привело к ряду других последствий. Трамп наоборот, стремится остановить хаос, поэтому США могут ввести санкции.

"Байден не снял эти санкции, но он прекратил их применять. Это обогатило Иран. А теперь мы увидели, что произошло с хуситами, "Хезболлой" и "ХАМАСом". Это был хаос. Так президент Трамп стремится остановить хаос и принести мир во всем мире? Безусловно. Можем ли мы позволить себе сокращение экспорта иранской нефти? Безусловно", - резюмировал министр в ходе интервью.