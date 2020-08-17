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Адміністрація Трампа дала добро на буріння нафтових свердловин в заповіднику Аляски

Вашингтон, Понеділок 17 серпня 2020 21:34
Адміністрація Трампа дала добро на буріння нафтових свердловин в заповіднику Аляски
Фото: Дональд Трамп (flickr.com Chairman of the Joint Chiefs of Staff)
Автор: Максим Зайченко

У разі виявлення видобуток нафти може розпочатися приблизно через вісім років

У понеділок, 17 серпня, адміністрація президента США Дональда Трампа завершила розробку плану щодо дозволу на буріння нафтових і газових свердловин в Арктичному національному заповіднику дикої природи Аляски. Наступний етап - десятирічна оренда в незайманій дикій місцевості до потенційної зміни керівництва США.

Про це повідомляє агентство Reuters,

"Заповідник площею 7,7 мільйона гектарів є домом для популяцій диких тварин, включаючи дикобразів карібу і білих ведмедів, і протягом десятиліть був недоступний для буріння", - йдеться в повідомленні.

Але прийнятий у 2017 році Республіканською партією податковий законопроект відкрив можливості для видобутку в цьому місці, яке є одним з ключових в енергетичній програмі Трампа щодо розширення виробництва викопного палива на землях США.

За даними Міністерства внутрішніх справ США, в разі виявлення видобуток нафти може розпочатися приблизно через вісім років, а її активність триватиме близько 50 років.

Захисники навколишнього середовища і законодавці-демократи довгий час боролися, щоб не допустити будівництва нафтових вишок, трубопроводів і доріг в цій частині Аляски. Захисники навколишнього середовища заявляють, що такі рішення особливо невиправдані під час різкого падіння цін на нафту.

Також РБК-Україна писало, що раніше в небі над Аляскою зіткнулися два літаки, є жертви.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампАляска
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