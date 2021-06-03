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Администрация "Столичного" заявила о приостановке работы рынка

Автор: РБК-Украина

Администрация рынка "Столичный" сообщает о прекращении работы рынка до заключения новых договоров аренды и оплаты арендаторами коммунальных услуг.

Об этом стало известно из официального заявления рынка "Столичный" в Telegram-канале.

Сообщается, что на сегодня недвижимое имущество (павильоны) рынка "Столичный" принадлежат двум юридическим лицам - компании "ОИЛСИ" и компании "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный".

В свою очередь, директор рынка Сергей Головня сообщил, что в течение последних месяцев рынок незаконно контролировался представителями "енакиевской" криминальной группировки, во главе с Александром Стельмахом, который сейчас находится в международном розыске и Рустемом Абдукадыровым, по которому возбуждено уголовное дело по факту доведения рынке до банкротства, превышения полномочий и мошенничества.

По данным владельцев рынка, эти лица до сих пор делают попытки препятствовать законной хозяйственной деятельности рынка путем захвата административных помещений и запугивания работников предприятия.

По факту противодействия законной хозяйственной деятельности компании "ОИЛСИ" и компании "РСГП "Столичный" открыто уголовное производство.

Сергей Головня отметил, что рассчитывает на адекватную позицию правоохранительных органов и обеспечение безопасных условий для деятельности владельцев, арендаторов и покупателей.

Напомним, рынок "Столичный" - объект оптовой торговли, реализованный в формате многофункционального логистического комплекса. Общая площадь профессиональных коммерческих площадей составляет 37,0 га.

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