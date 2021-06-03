Адміністрація "Столичного" заявила про припинення роботи ринку

Повідомляється, що на сьогодні нерухоме майно (павільйони) ринку "Столичний" належать двом юридичним особам - компанії "ОІЛСІ" і компанії "Ринок сільськогосподарської продукції "Столичний".

У свою чергу, директор ринку Сергій Головня повідомив, що протягом останніх місяців ринок незаконно контролювався представниками "Єнакіївського" кримінального угруповання, на чолі з Олександром Стельмахом, який зараз знаходиться в міжнародному розшуку і Рустемом Абдукадировим, за яким порушено кримінальну справу за фактом доведення ринку до банкрутства, перевищення повноважень і шахрайства.

За даними власників ринку, ці особи досі роблять спроби перешкоджати законній господарській діяльності ринку шляхом захоплення адміністративних приміщень та залякування працівників підприємства.

За фактом протидії законній господарській діяльності компанії "ОІЛСІ" та компанії "РСГП" Столичний " відкрито кримінальне провадження.

Сергій Головня зазначив, що розраховує на адекватну позицію правоохоронних органів і забезпечення безпечних умов для діяльності власників, орендарів і покупців.