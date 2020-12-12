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Администрация рынка "Столичный" заявила о рейдерской атаке со стороны Stolitsa Grouр

Киев, Суббота 12 декабря 2020 12:48
Администрация рынка "Столичный" заявила о рейдерской атаке со стороны Stolitsa Grouр
фото: рынок "Столичный" (kyivopt.com)
Автор: РБК-Украина

Сотрудники владелицы строительной компании Stolitsa Grouр Влады Молчановой с помощью нотариуса незаконным образом переоформили компанию, которой принадлежит "РСХП "Столичный" (одноименный рынок).

Об этом заявили сотрудники рынка, соответствующее сообщение опубликовано и на странице предприятия в Facebook.

Администрация рынка считает, что таким образом Молчанова готовит рейдерский захват предприятия.

"Сегодня, 12 декабря, в выходной день, в 8:00 утра "работники" Влады Молчановой (владелицы "Столица Групп") по сговору с "черным" нотариусом Барамия Н. (Киев, Дегтяревская 28 кв.62) изменили участника предприятия ООО "Аргарний маркетинговый центр", которому принадлежит 78,5% ООО "РСХП "Столичный". Итак, в ближайшее время Власть Молчанова готовит рейдерский захват рынка "Столичный", - говорится в заявлении администрации рынка.

Как известно, ранее фермеры и предприниматели, которые годами работают на рынке "Столичный", вышли на пикет против действий миноритарного акционера предприятия, руководителя ООО "Современные рыночные инновации" и владельца компании-застройщика Stolitsa Grouр Влады Молчановой.

Как убеждены предприниматели, именно она и ее муж, экс-министр юстиции Крыма Сергей Коровченко стоят за рейдерскими атаками рынка "Столичный".

Сегодня рынок принадлежит Александру Стельмаху через компанию "Аграрный маркетинговый центр" (77,5% в уставном капитале). Также есть и миноритарные собственники ("Современные рыночные инновации" (связаны с Молчановой), "Урспецторг", "Укртехника").

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