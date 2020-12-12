Адміністрація ринку "Столичний" заявила про рейдерську атаку з боку Stolitsa Grouр

фото: ринок "Столичний" (kyivopt.com)

Співробітники власниці будівельної компанії Stolitsa Grouр Влади Молчанової з допомогою нотаріуса у незаконний спосіб переоформили компанію, якій належить "РСХП "Столичний" (однойменний ринок).

Про це заявили співробітники ринку, відповідне повідомлення опубліковано й на сторінці підприємства у Facebook.

Адміністрація ринку вважає, що таким чином Молчанова готує рейдерське захоплення підприємства.

"Сьогодні, 12 грудня, о 8 годині ранку «працівники» Влади Молчанової (власниці "Столиця Груп") за змовою з "чорним" нотаріусом Барамія Н.Г. (Київ, вул. Дегтярівська, 28, кв. 62) змінили учасника підприємства ТОВ "Аргарний маркетинговий центр", якому належить 77,5% ТОВ "РСГП "Столичний". Отже, найближчим часом Влада Молчанова готує рейдерське захоплення ринку "Столичний", - йдеться в заяві адміністрації ринку.

Як відомо, раніше фермери та підприємці, які роками працюють на ринку "Столичний", вийшли на пікет проти дій міноритарного акціонера підприємства, керівника ТОВ "Сучасні ринкові інновації" і власника компанії-забудовника Stolitsa Grouр Влади Молчанової.

Як переконані підприємці, саме вона і її чоловік, екс-міністр юстиції Криму Сергій Коровченко стоять за рейдерськими атаками ринку "Столичний".

Сьогодні ринок належить Олександру Стельмаху через компанію "Аграрний маркетинговий центр" (77,5% у статутному капіталі). Також є і міноритарні власники ("Сучасні ринкові інновації" (пов'язані з Молчановою), "Урспецторг", "Укртехніка").