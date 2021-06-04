Администрация рынка "Столичный" предупредила о фейковых митингах и назвала заказчиков

Заказчиком дискредитационной кампании против новых владельцев и администрации рынка "Столичный" может быть бывший директор предприятия Рустем Абдукадиров и экс-номинальный владелец рынка Александр Стельмах.

Об этом говорится в сообщении рынка "Столичный" в Telegram-канале.

Цель этой кампании, по словам администрации предприятия, - восстановить незаконный контроль над предприятием, собирать "черную наличку" с арендаторов и продолжать финансировать так называемое группировки "енакиевских".

"Для этого используются пророссийские блоггеры и интернет-СМИ, а также отдельные информационные площадки рынке, до сих пор находятся в управлении людей Р. Абдукадырова (фейсбук-страница, старая версия сайта, группы в мессенджерах и социальных сетях). В этих сюжетах охрану рынка называют "титушками", процесс восстановления прозрачной работы предприятия - "рейдерством", рассказывают фантастические истории о конфликтах с продавцами и персоналом предприятия", - говорится в сообщении.

Также атаку называют попыткой избежать Рустемом Абдукадыровой, Александром Стельмахом и их приспешниками ответственности за мошенничество, превышение полномочий и доведения рынка до банкротства, относительно чего осуществляются уголовные производства.

Компания ООО "Продовольственный хаб "Столичный" никакого отношения к работе рынка не имеет. Официальными и законными владельцами рынка являются компании ООО" РСГП "Столичный" и ООО "ОИЛСИ".

"Просим журналистов, арендаторов, работников, покупателей и партнеров рынка внимательно относиться к информационным сообщениям, которые они получают. Мы работаем над восстановлением полноценной работы предприятия и приглашаем арендаторов к заключению соглашений с официальными представителями рынка", - говорится в сообщении администрации рынка.

Администрация также подчеркнула, что официальные источники информации о работе рынка: сайт, Telegram-канал, Viber-группа, Facebook.