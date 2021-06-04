Адміністрація ринку "Столичний" попередила про фейкові мітинги та назвала замовників

Замовником дискредитаційної кампанія проти нових власників та адміністрації ринку "Столичний" може бути колишній директор підприємства Рустем Абдукадиров та екс-номінальний власник ринку Олександр Стельмах.

Про це йдеться в повідомленні ринку "Столичний" у Telegram-каналі.

Мета цієї кампанії, за словами адміністрації підприємства, - відновити незаконний контроль над підприємством, збирати "чорну готівку" з орендарів та продовжувати фінансувати так зване угрупування "єнакієвських".

"Для цього використовуються проросійські блоггери та інтернет-ЗМІ, а також окремі інформаційні майданчики ринку, які досі перебувають в управлінні людей Р. Абдукадирова (фейсбук-сторінка, стара версія сайту, групи в месенджерах та соціальних мережах). В цих сюжетах охорону ринку називають "тітушками", процес відновлення прозорої роботи підприємства - "рейдерством", розповідають фантастичні історії про конфлікти з продавцями та персоналом підприємства", - йдеться в повідомленні.

Також атаку називають спробою уникнути Абдукадировим, Стельмахом та їх поплічниками відповідальності за шахрайство, перевищення повноважень та доведення ринку до банкрутства, щодо чого здійснюються кримінальні провадження.

Компанія ТОВ "Продовольчий хаб "Столичний" наразі жодного відношення до роботи ринку не має. Офіційними та законними власниками ринку є компанії ТОВ "РСГП "Столичний" та ТОВ "ОІЛСІ".

"Просимо журналістів, орендарів, працівників, покупців та партнерів ринку уважно ставитися до інформаційних повідомлень, які вони отримують. Ми працюємо над відновленням повноцінної роботи підприємства і запрошуємо орендарів до укладання угод з офіційними представниками ринку", - йдеться в повідомленні адміністрації ринку.

Адміністрація також наголосила, що офіційні джерела інформації про роботу ринку: сайт, Telegram-канал, Viber-група, Facebook.