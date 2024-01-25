Адміністрація Байдена закликала Конгрес схвалити продаж F-16 Туреччині, - Reuters

Туреччина близька до отримання F-16 та комплектів для модернізації від США після схвалення заявки на вступ Швеції до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням схвалити продаж Туреччині винищувачів F-16 та комплектів для модернізації вже чинних літаків цього типу. Сума угоди оцінюється у 20 млрд доларів.

Конгрес США міг не схвалити продаж Туреччини винищувачів, якщо країна не схвалить вступ Швеції до НАТО. Законодавці заявили, що чекатимуть на схвалення заявки Швеції, включаючи підпис президента Ердогана, перш ніж приймати рішення про продаж.

Держдепартамент США також закликав Анкару офіційно завершити ратифікацію Швецією договору про НАТО. Для цього Ердогану необхідно підписати закон, який потім буде опубліковано в Офіційному віснику Туреччини. Документ про приєднання Швеції також необхідно надіслати до Вашингтона.

Проблеми з отриманням винищувачів F-16 у Туреччині

Раніше ми повідомляли, що США планували передати Туреччині винищувачі F-16 після згоди на вступ Швеції до НАТО.

Після цього Туреччина та США заявили, що схвалення заявки Швеції на вступ до НАТО не було пов'язане з продажем винищувачів F-16. Обидві сторони заперечували будь-які припущення, що угода була предметом переговорів з-поміж них.

Також сенатори виступали проти відправлення винищувачів Туреччини через те, що Анкара може використовувати F-16 проти союзників по НАТО, зокрема проти Греції.