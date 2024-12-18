Администрация Байдена может не успеть использовать все 5,6 млрд долларов для помощи Украине

Руководство США во главе с президентом Джо Байденом, вероятно, не успеет использовать всю сумму в 5,6 млрд долларов военной помощи Украине до вступления Дональда Трампа в должность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Как пишет издание, администрация Байдена планирует объявить о дополнительной помощи Украине, выделенной Конгрессом, до конца года. Но будет сложно быстро выделить сумму в 5,6 млрд долларов до того, как Трамп начнет работу в следующем месяце, сообщил чиновник журналистам на брифинге на условиях анонимности.

По словам высокопоставленного представителя Минобороны, правительство продолжит сокращать пакеты на оставшиеся сроки полномочий этой администрации.

"Но 5,6 млрд долларов - это существенный объем полномочий, поэтому я бы безусловно ожидала, что могут остаться полномочия, которые перейдут и будут доступны для использования следующей администрацией", - рассказывает представитель Минобороны.

Еще один источник заявил, что администрация Байдена, вероятно, использует все оставшиеся 1,2 миллиарда долларов в рамках Инициативы по предоставлению безопасности помощи Украине, которая позволяет Киеву закупать товары напрямую у оборонной промышленности.

Это позволяет перевести запасы Пентагона для Украины вместо того, чтобы ждать месяцы или годы, которые могут понадобиться оборонным подрядчикам для производства оружия по новым контрактам.

Впрочем, использует ли администрация Трампа эти деньги для помощи Украине большой вопрос, отмечает издание. Ведь новоизбранный президент США был крайне скептически настроен по отношению к американской поддержке Украины и пообещал быстро положить конец войне.