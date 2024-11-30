Адміністрація Байдена співпрацює з ФБР щодо розслідування погроз команді Трампа

Агентство пише, що цього тижня на адресу законодавців та кількох членів команди обраного президента США Дональда Трампа надійшли погрози про застосування сили та вибухових пристроїв.

Так, член команди представників Сет Магазинер заявив у п'ятницю, що його будинок погрожували підірвати. Це сталося наступного дня після того, як шість законодавців-демократів із Коннектикуту повідомили про аналогічні загрози під час святкування Дня подяки.

Піт Хегсет, обраний Трампом на пост міністра оборони США, і Лі Зелдін, обраний новообраним президентом США на посаду керівника Агентства з охорони навколишнього середовища, також були серед кандидатів, на адресу яких у вівторок і середу надходили погрози про закладені бомби.

Також під час Дня подяки у п'ятницю Джо Байден заявив, що розраховує знову поговорити з Дональдом Трампом під час перехідного періоду.