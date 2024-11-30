Администрация Байдена сотрудничает с ФБР по расследованию угроз команде Трампа

Агентство пишет, что на этой неделе в адрес законодателей и нескольких членов команды избранного президента США Дональда Трампа поступили угрозы о применении силы и взрывных устройств.

Так, член команды представителей Сет Магазинер заявил в пятницу, что его дом угрожали подорвать. Это произошло на следущий день после того, как шесть законодателей-демократов из Коннектикута сообщили об аналогичных угрозах во время празднования Дня благодарения.

Пит Хегсет, выбранный Трампом на пост министра обороны США, и Ли Зелдин, выбранный новоизбранным президентом США на пост руководителя Агентства по охране окружающей среды, тоже были в числе кандидатов, в адрес которых во вторник и среду поступали угрозы о заложенных бомбах.

Также в ходе Дня благодарения в пятницу Джо Байден заявил, что рассчитывает снова поговорить с Дональдом Трампом во время переходного периода.