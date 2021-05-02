Администрация Байдена раскрыла секретные правила Трампа по ударам вне боевых зон

Администрация президента США Джо Байдена обнародовала правила нанесения ударов за рубежом вне зон боевых действий. Они были тайно изданы предыдущим главой государства Дональдом Трампом.
Об этом пишет The New York Times.
Газета отмечает, что в октябре прошлого года она совместно с Американским союзом защиты гражданских свобод (ACLU) добилась через суд раскрытия этих материалов в рамках закона о свободе информации (FOIA).
В правила, в частности, речь идет о действиях спецназа и нанесении ударов беспилотниками вне зон боевых действий.
В обнародованных правилах, которые были изданы Трампом в 2017 году для контртеррористических операций "прямого действия", говорится, например, что в них приоритет отдается не ликвидации террористов, а их захвату для дальнейшего получения разведывательной информации.
В январе президент США Джо Байден подписал ряд указов, часть которых отменяет решения его предшественника Дональда Трампа. В связи с этим США вернулись во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское климатическое соглашение.