Адміністрація Байдена розкрила секретні правила Трампа щодо ударів поза бойових зон

Газета зазначає, що в жовтні минулого року вона спільно з американським союзом захисту громадянських свобод (ACLU) домоглася через суд розкриття цих матеріалів в рамках закону про свободу інформації (FOIA).

Зокрема, йдеться про дії спецназу та нанесення ударів безпілотниками поза зон бойових дій.

В оприлюднених правилах, які були видані Трампом у 2017 році для контртерористичних операцій "прямої дії", йдеться, наприклад, що в них пріоритет віддається не ліквідації терористів, а їх захопленню для подальшого отримання розвідувальної інформації.