Администрация Байдена пыталась исключить санкции по "Северному потоку-2", - Foreign Policy

Администрация Джо Байдена убеждает союзников-демократов на Капитолийском холме отказаться от санкций в отношении российского газопровода "Северный поток -2". Ограничительные меры включены в оборонный бюджет страны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Foreign Policy.
По данным издания, Госсекретарь Энтони Блинкен и другие высокопоставленные представители администрации Байдена на прошлой неделе обращались на прошлой неделе к некоторым конгрессменам, призывая их отменить поправки в бюджет, предполагающие санкции для ряда организаций, участвующих в проекте. При этом Белый дом не может отказаться от их введения.
Таким образом администрация американского президента пытается избежать введения ограничений в отношении немецких компаний, участвующие в строительстве трубопровода. Этот шаг, как отмечается в статье, вызвал гнев со стороны республиканцев в Конгрессе.
Напомним, ранее Минфин США ввел новые санкции против "Северного потока-2".
Кроме того, в середине ноября Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2".