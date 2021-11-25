Адміністрація Байдена намагалася виключити санкції щодо "Північного потоку-2", - Foreign Policy

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Foreign Policy .

За даними видання, держсекретар Ентоні Блінкен та інші високопоставлені представники адміністрації Байдена минулого тижня зверталися минулого тижня до деяких конгресменів, закликаючи їх скасувати поправки до бюджету, що передбачають санкції для ряду організацій, що беруть участь у проєкт. При цьому Білий дім не може відмовитися від їхнього введення.

Таким чином адміністрація американського президента намагається уникнути введення обмежень щодо німецьких компаній, що беруть участь у будівництві трубопроводу. Цей крок, як зазначається у статті, викликав гнів з боку республіканців у Конгресі.