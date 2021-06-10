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Администрация Байдена намерена продолжать консультации с Украиной по "Северному потоку-2"

Автор: РБК-Украина

Американские власти регулярно взаимодействуют с украинскими официальными лицами по поводу "Северного потока-2". Это делают, чтобы устранить риски, которые газопровод может принести Украине.

Такое заявлении сделали в Госдепартаменте США в комментарии РБК-Украина.

Там отметили, что "Северный поток-2" был одной из тем разговора президента США Джо Байдена с президентом Владимиром Зеленским.

"Администрация намерена продолжать консультации с Украиной, поскольку мы оказываем давление на Германию с целью устранения рисков, которые "Северный поток - 2" представляет для Украины и европейской энергетической безопасности", – говорится в комментарии Госдепартамента для РБК-Украина.

Там также приветствовали прямое взаимодействие Украины с правительством Германии по этому вопросу, включая визит министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Берлин на этой неделе.

Ранее сообщалось, что США и Германия ведут переговоры о возможных компенсациях Украине после запуска "Северного потока-2".

РБК-Украина писало, что Байден обсудит тему российского газопровода "Северный поток - 2" на предстоящей встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Подробнее об окончании строительства "Северного потока-2", а также о том, что это значит для Украины - в материале "Давят на газ. Как Россия достраивает "Северный поток - 2" и на что надеется Украина".

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Новости Украины Джозеф БайденСеверный поток-2