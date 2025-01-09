Команда Байдена допоможе Трампу з угодою про звільненням заручників у Газі, - Білий дім

Адміністрація Джо Байдена тісно співпрацює з новою адміністрацією Дональда Трампа для укладення угоди про звільнення заручників у Секторі Газа. Це допоможе новому президенту і його команді прискорити досягнення угоди.
Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
"Американський народ має повне право очікувати, що ми подбаємо про те, щоб нова команда була повністю поінформована, і якщо ми не отримаємо цю угоду до того, як ми підемо, то, коли вони увійдуть у двері опівдні 20 січня, вони можуть вдарити з ходу і спробувати закрити її для себе", - сказав Кірбі під час прес-брифінгу.
Натомість, зазначив він, за столом переговорів перебуває нинішня адміністрація, а представник Білого дому з питань Близького Сходу Бретт МакГерк наразі представляє США в Досі (Катар).
7 жовтня 2023 року бойовики палестинського ісламського руху ХАМАС вторглися з Сектора Газа в Ізраїль і захопили в полон 251 людину. Ізраїльтяни мають підтверджені дані, що на сьогодні живими залишаються близько половини заручників.
З травня 2024 року Ізраїль та ХАМАС ведуть переговори про припинення вогню та взаємне звільнення заручників. Посередниками у перемовинах виступають Катар і Єгипет. Однак процес триває складно та поки що не увінчався успіхом.
Наприкінці грудня сторони звинуватили одне одного в затягуванні припинення вогню.
3 січня у Досі (Катар) переговори відновилися.
6 січня ХАМАС заявив про сформований список заручників для обміну, але в Ізраїлі не отримували жодних проектів рішень.
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