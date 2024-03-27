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Адміністраторка Telegram-каналу вкрала майже 1 млн гривень пожертв, її викрили

Нікополь, Середа 27 березня 2024 15:08
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Адміністраторка Telegram-каналу вкрала майже 1 млн гривень пожертв, її викрили Фото: адміністраторка Telegram-каналу вкрала майже 1 млн гривень пожертв (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Адміністраторку Telegram-каналу викрили на крадіжці грошей, які вона збирала у вигляді зборів для військових. Жінка присвоїла майже мільйон гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Фігуранткою справи виявилася жителька Києва, яка була адміністратором відомого Telegram-каналу Нікополя Дніпропетровської області. Жінка неодноразово збирала кошти нібито на потреби військових.

Шахрайка збирала гроші нібито на військове спорядження, автомобілі, квадрокоптери. Псевдоволонтерка вказувала реквізити своїх банківських карток, а після привласнювала пожертви.

Таким чином за пів року підозрювана отримала від громадян майже 1 млн гривень.

У ході обшуків за місцем мешкання жінки правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільний телефон, гроші. Зловмисниці оголосили підозру у незаконному використанні благодійних пожертв під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Фото: адміністраторку Telegram-каналу викрили на крадіжці грошей (gp.gov.ua)

Шахраї в Україні

Згідно з опитуванням, жертвами шахраїв з початку повномасштабного вторгнення стали 11% українців. Найчастіше ошукують під час купівлі чи продажу товарів в інтернеті.

Раніше СБУ повідомила, що в Україні ліквідували понад 100 шахрайських call-центрів, які викрадали персональні дані та гроші українців. В Офісі генпрокурора повідомили, що річний оборот шахраїв становив 3 млрд гривень.

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