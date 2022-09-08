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Пулеметчики "ЛНР" загремели в тюрьму за обстрелы позиций ВСУ

Новина українською →
Украина, Четверг 08 сентября 2022 13:11
Пулеметчики "ЛНР" загремели в тюрьму за обстрелы позиций ВСУ Фото: суд назначил пулеметчикам "ЛНР" 10 и 15 лет тюрьмы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Двое боевиков так называемой "ЛНР" получили тюремное заключение за участие в войне против Украины. Они были пулеметчиками и обстреливали позиции ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным следствия, одним из боевиков является житель Луганской области. В начале полномасштабного вторжения он добровольно прибыл в пункт "мобилизации". Его назначили пулеметчиком так называемого "6 казачьего полка народной милиции ЛНР".

В мае его взяли в плен вблизи поселка Катериновка Попаснянского района. Мужчина пытался убедить, что он принудительно мобилизованный россиянин. Против него открыли уголовное дело по трем статьям УКУ.

Другим боевиком оказался ранее судимый за наркопреступления житель Луганской области. В ряды "народной милиции ЛНР" он вступил еще в 2021 году.

Злоумышленника назначили пулеметчиком "2-го армейского корпуса" оккупантов. Он обстреливал позиции ВСУ в районах Кременной, Рубежного, Северодонецка и Лисичанска.

Также боевик грабил дома и предприятия. На окраинах Северодонецка получил ранения во время обстрела российскими танками многоэтажек, поэтому некоторое время пребывал в "тылу".

Впоследствии мужчина вернулся на фронт, а в августе попал в плен с 7 другими боевиками на Бахмутском направлении.

Двух вражеских пулеметчиков суд признал виновными и назначил 10 и 15 лет лишения свободы соответственно.

Напомним, правоохранители объявили подозрение двум капитанам российских кораблей, которые вывозили краденое украинское зерно.

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