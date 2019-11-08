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На админгранице с Крымом задержали дисидентку Сеитмуратову

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Сеитмуратова является ветераном крымскотатарского национального движения

На контрольном пункте пропуска "Чаплынка", что на административной границе между материковой частью Украины и Крымским полуостровом, задержали крымскую татарку Айше Сеитмуратову. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, ее задержали российские оккупационные власти. 82-летняя Сеитмуратова является советским диссидентом, журналистом, историком, ветераном крымскотатарского национального движения.

"Айше Сеитмуратова является гражданкой США, которой она стала после изгнания ее из СССР в 1978 году. Сейтмуратова постоянно проживает в Крыму, который отказалась покидать и после вторжения российских войск в 2014 году и оккупацией Крыма", - сообщил Чубаров.

Он отметил, что в Меджлисе крымскотатарского народа предпринимают меры для установления связи с Айше и оказания ей помощи.

Напомним, по данным украинского омбудсмена Людмили Денисовой, Россия за безосновательными и политически мотивированными обвинениями преследует 115 жителей оккупированного Крыма. В частности, 40 крымских татар находятся под стражей на территории РФ, 32 человека удерживают на территории оккупированного полуострова, еще 15 человек сейчас находятся по месту своего проживания.

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