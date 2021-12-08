На админгранице с Крымом прямо на КПВВ выдавали фальшивые ПЦР-тесты

Сообщается, что "доходы" аферистов составляли более полумиллиона гривен в месяц. К их услугам обращались те, кто хотел беспрепятственно пересечь административную границу.

"По данным следствия, организовали противоправную деятельность двое жителей Генического района Херсона. Они действовали на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Чонгар", - говорится в сообщении.

По данным следствия, участники схемы обслуживали отдыхающих, которые хотели попасть в Крым. Несмотря на то, что у многих из них были международные COVID-сертификаты, оккупационная власть не признает их, поэтому чтобы попасть на полуостров, нужен отрицательный ПЦР-тест.

"Воспользовавшись ситуацией, злоумышленники предлагали путешественникам оперативное изготовление справки об отрицательном ПЦР-тесте без посещения лаборатории. Просили за это 1 500 гривен", - отметили в СБУ.

Далее к схеме присоединились автобусные перевозчики. Перед выходом на маршрут они получали от пассажиров фото паспортных данных и отправляли партнерам из Херсона. По прибытии на КПВВ "Чонгар" клиенты получали фейковые справки.

В ходе обысков СБУ изъяла фиктивные справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов, которые делали с использованием реквизитов одного из сертифицированных медицинских учреждений; электронные носители информации и мобильные телефоны.

Продолжается установление и привлечение к ответственности всех причастных к схеме лиц.