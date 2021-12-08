На адмінкордоні з Кримом прямо на КПВВ видавали фальшиві ПЛР-тести

Повідомляється, що "доходи" аферистів становили понад півмільйона гривень на місяць. До їхніх послуг зверталися ті, хто хотів безперешкодно перетнути адміністративний кордон.

"За даними слідства, організували протиправну діяльність двоє жителів Генічеського району Херсона. Вони діяли на контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) "Чонгар", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, учасники схеми обслуговували відпочиваючих, які хотіли потрапити до Криму. Незважаючи на те, що у багатьох з них були міжнародні COVID-сертифікати, окупаційна влада не визнає їх, тому щоб потрапити на півострів, потрібен негативний ПЛР-тест.

"Скориставшись ситуацією, зловмисники пропонували мандрівникам оперативне виготовлення довідки про негативний ПЛР-тест без відвідування лабораторії. Просили за це 1 500 гривень", - зазначили в СБУ.

Далі до схеми приєдналися автобусні перевізники. Перед виходом на маршрут вони отримували від пасажирів фото паспортних даних і відправляли партнерам з Херсона. Після прибуття на КПВВ "Чонгар" клієнти отримували фейкові довідки.

В ході обшуків СБУ вилучила фіктивні довідки про негативні результати ПЛР-тестів, які робили з використанням реквізитів одного з сертифікованих медичних установ; електронні носії інформації та мобільні телефони.

Триває встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до схеми осіб.