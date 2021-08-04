На админгранице с Крымом провели учения десантники и резервисты

На постах наблюдения, расположенных вдоль административной границы с временно оккупированной территорией Крыма, проведены военные учения. Участие в тренировках приняли десантники и резервисты.

"Постоянные учения и тренировки является обычным делом для воинов-десантников, которые входят в состав, подчиненного командованию группировки войск, несет боевую службу на южном направлении",- говорится в сообщении.

По информации силового ведомства, в ходе тренировок десантники отработали действия на наблюдательных постах и их усиление подразделениями резерва, что по замыслу, при поддержке артиллерии уничтожают условного противника, добравшись до определенного рубежа.

Указано, что во время тренировок десантники преодолевали различные препятствия и занимали позиции на сложных участках местности.