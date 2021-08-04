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На адмінкордоні з Кримом провели навчання десантники та резервісти

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Крим, Середа 04 серпня 2021 11:20
На адмінкордоні з Кримом провели навчання десантники та резервісти Фото: на адмінкордоні з Кримом провели навчання десантники та резервісти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

На постах спостереження, що розташовані вздовж адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією Криму, проведено військові навчання. Участь у тренуваннях взяли десантники та резервісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Командування об'єднаних сил ЗСУ.

"Постійні навчання та тренування є звичайною справою для воїнів-десантників, які входять до складу, підпорядкованого командуванню, угруповання військ, що несе бойову службу на південному напрямку", - йдеться у повідомленні.

За інформацією силового відомства, у ході тренувань десантники відпрацювали дії на спостережних постах та їхнє посилення підрозділами резерву, що за задумом, за підтримки артилерії знищують умовного противника, діставшись визначеного рубіжу.

Вказано, що під час тренувань десантники долали різні перешкоди та займали позиції на складних ділянках місцевості.

РЕЗЕРВИ НАПОГОТОВІ

РЕЗЕРВИ НАПОГОТОВІ На постах спостереження, що розташовані вздовж адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією АР Крим проведено низку тренувань із застосуванням резерву. – Постійні навчання та тренування є звичайною справою для воїнів-десантників, які входять до складу, підпорядкованого Командуванню, угруповання військ, що несе бойову службу на південному напрямку, – зазначив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. За словами командувача, у ході тренувань “крилаті піхотинці” відпрацювали дії на спостережних постах та їхнє посилення підрозділами резерву, що за задумом, за підтримки артилерії знищують живу силу умовного противника, діставшись визначеного рубіжу. Слід зазначити, що під час тренувань десантники долали різні перешкоди та займали позиції на складних ділянках місцевості. Як зазначив командувач, досвід участі в Антитерористичній операції та операції Об’єднаних сил показав, що від навченості та особистої підготовленості кожного військовослужбовця залежить боєготовність підрозділу та збереження життя побратимів. Разом переможемо! Служба зв'язків з громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України https://www.youtube.com/watch?v=yjmrxvS0Ks0 https://www.youtube.com/watch?v=JmHd_gR0LEM #Ukraine #ЗСУ #ArmedForcesofUkraine #КОСЗСУ #JointForcesCommand #JFC #military #Разом_переможемо #НАЄВ

Posted by Командування об'єднаних сил ЗС України on Monday, August 2, 2021

Нагадаємо, нещодавно прикордонники та бійці ЗСУ провели військові навчання на території Азовського моря.

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