UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На админгранице с Крымом прошли учения. Была тренировка расчетов ЗРК "Бук"

Автор: Анастасия Рокитна

На админгранице с оккупированным Крымом прошли учения боевых расчетов зенитно-ракетных комплексов "Бук". Тренировка завершилась условными пусками по воздушным целям, которые по сценарию учений прикрыли важные объекты гражданской и военной инфраструктуры от авиаудара.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу командования объединенных сил ВСУ.

По словам командующего ОС ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, подразделение ЗРК выполнило многокилометровый марш, развернуло "Буки" на неподготовленных позициях, отработало поиск, выявление, захват и сопровождение воздушных целей.

Расчеты быстро заступили на боевое дежурство, автоматически взяли на сопровождение и уничтожили, обнаруженные цели условного противника еще до момента вхождения их в район ответственности.

Читайте РБК-Украина в Google News
ученияКрымБук