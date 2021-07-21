На адмінкордоні з Кримом відбулися навчання. Було тренування розрахунків ЗРК "Бук"

На адмінкордоні з окупованим Кримом відбулися навчання бойових розрахунків зенітно-ракетних комплексів "Бук". Тренування завершилася умовними пусками по повітряних цілях, які за сценарієм навчань прикрили важливі об'єкти цивільної та військової інфраструктури від авіаудару.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу командування об'єднаних сил ЗСУ.
За словами командувача ОС ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєв, підрозділ ЗРК виконав багатокілометровий марш, розвернув "Буки" на непідготовлених позиціях, відпрацював пошук, виявлення, захоплення і супровід повітряних цілей.
Розрахунки швидко заступили на бойове чергування, автоматично взяли на супроводження та знищили, виявлені цілі умовного противника ще до моменту входження їх в район відповідальності.