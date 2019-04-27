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На админгранице с Крымом предупредили о проблемах на КПВВ

Новости » Происшествия    27.04.2019 - 12:53
На админгранице с Крымом предупредили о проблемах на КПВВ
Фото: КПВВ "Чонгар" (dpsu.gov.ua)

На КПВВ "Чонгар" российская сторона затягивает пропускные операции

Сегодня, 27 апреля, на административной границе с оккупированным Крымом наблюдаются проблемы на пункте пропуска "Чонгар". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что наблюдается осложнение пропускных операций в направлении полуострова в КПВВ "Чонгар" в связи замедленным пропуском оккупационной стороной на аннексированную территорию.

В то же время на пунктах пропуска на Донбассе пропуск осуществляется в штатном режиме, а на государственной границе в западном направлении очередей на въезд и выезд не наблюдается.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму из-за международных санкций в ближайшее время могут остановиться винодельческие предприятия. В частности, остановка грозит Севастопольскому винному заводу, "Золотой Балке", "Бельбеку", Alma Valley, "Массандре", "Новому Свету" и "Инкерману".

До этого в ОБСЕ осудили преследование крымскотатарских активистов в Крыму. В конце марта во время обысков на полуострове в домах крымских татар российские силовики задержали 20 человек.

 

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