На админгранице с Крымом перед выборами усилят меры безопасности

Украинские пограничники на период проведения выборов президента Украины усилят меры безопасности на административной границе с аннексированным Крымом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Также в ведомстве отмечают, что каких-либо изменений в порядке пересечения админграницы не будет.

"С целью ускорения проведения пропускных операций в контрольных пунктах въезда-выезда запланировано увеличение количества рабочих мест для осуществления пограничного контроля", - говорится в сообщении

Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, въезд на территорию Крыма и выезд из нее разрешается только через контрольные пункты "Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар".

Напомним, первый тур выборов президента Украины пройдет 31 марта. Если ни один из кандидатов не получит более 50% голосов избирателей, 21 апреля состоится второй тур выборов.

Ранее РБК-Украина сообщало, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что наблюдатели на выборах 2019 от "Национальных дружин" не будут вмешиваться в избирательный процесс.