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В Аденском заливе сломалось судно с украинцами. Один моряк умер

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Джибути, Четверг 15 июля 2021 22:55
В Аденском заливе сломалось судно с украинцами. Один моряк умер Фото: украинские моряки застряли на сломанном судне в Аденском заливе: один из них умер (t.me/dumskaya_net)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Аденском заливе возле порта Джибути сломалось рефрижераторное судно THORN1 с украинскими моряками. Один из них не выдержал жары и скончался от инсульта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Думская".

По его данным, судно THORN1 направлялось в Индию на "распил". На его борту находились 11 человек экипажа, из которых 10 - украинцы. В Аденском заливе у судна закончилось топливо, а оборудование вышло из строя.

В результате экипаж в 38-градусную жару остался без кондиционеров, холодильника и продуктов. После нескольких дней дрейфа спасательные службы порта Джибути отбуксировали судно к берегу и поставили на якорь.

Сойти на берег удалось только двум членам экипажа. Еще один, житель Очакова, не выдержал жары и скончался от инсульта.

Как рассказала изданию дочь одного из украинских моряков, в настоящий момент на месте присутствует консул Украины в Эфиопии и якобы есть представитель судовладельца компании.

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