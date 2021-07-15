В Аденській затоці зламалося судно з українцями. Один моряк помер

В Аденській затоці біля порту Джибуті зламалося рефрижераторне судно THORN1 з українськими моряками. Один з них не витримав спеки і помер від інсульту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Думське" .

За його даними, судно THORN1 прямувало до Індії на"розпил". На його борту перебували 11 осіб екіпажу, з яких 10 - українці. В Аденській затоці у судна закінчилося паливо, а обладнання вийшло з ладу.

В результаті екіпаж в 38-градусну спеку залишився без кондиціонерів, холодильника і продуктів. Після декількох днів дрейфу рятувальні служби порту Джибуті відбуксирували судно до берега і поставили на якір.

Зійти на берег вдалося тільки двом членам екіпажу. Ще один, житель Очакова, не витримав спеки і помер від інсульту.

Як розповіла виданню дочка одного з українських моряків, Зараз на місці присутній консул України в Ефіопії і нібито є представник судновласника компанії.